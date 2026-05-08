Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerini ziyaret ederek, kurum personeliyle bir araya geldi.

Boz, saha çalışmalarını değerlendirmek ve kurum personeliyle yeni iş sezonu öncesinde istişarelerde bulundu ve bölgede yürütülen projelerin mevcut durumunu yerinde inceledi.

Personelin görüş ve taleplerini dinleyen Boz, hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında talimatlar verdi.