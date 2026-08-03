Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Sukaypark'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası'nda 12 ilden 99 genç sporcu, Türkiye şampiyonluğu ve milli takım yolunda önemli bir adım atabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın önemli spor merkezlerinden biri olan Sukaypark, bu kez adrenalin ve heyecan dolu kaykay yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası, Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle Bursa'da büyük bir heyecanla başladı. Kaykay sporunun Türkiye'deki gelişimine önemli katkılar sunan şampiyonaya 12 farklı ilden toplam 99 sporcu katıldı. Erkekler ve kızlar kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada 66 erkek ve 33 kız sporcu, finallere yükselmek için parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Gün boyu devam eden çeyrek final mücadelelerinde genç sporcular, zorlu parkurda gerçekleştirdikleri teknik hareketler, cesur denemeleri ve başarılı performanslarıyla izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

'EN ÇOK BU YIL KATILIM SAĞLANDI'

ANALİG'in Türk kaykayı için önemli bir altyapı organizasyonu olduğunu vurgulayan Türkiye Kaykay Federasyonu Teknik Kurulu'ndan Bora Çekiç, yarışmalarda sergilenen performansların milli takım açısından da yakından takip edildiğini belirtti. Çekic, 'Osmangazi Belediyesi'nin de destekleriyle ANALİG yarışmamızı yapıyoruz. En çok katılım bu yıl sağlandı. Organizasyonda mücadele eden sporcularımız 14 ile 17 yaş aralığında. Buradan aslında geleceğin milli sporcuları çıkıyor. Biz de teknik kurul olarak sporcuları dikkatle takip ediyor, başarılı isimleri milli takım seçmeleri için gözlem altına alıyoruz. Aynı zamanda antrenörlerimiz yetenekli sporcularla birebir ilgilenerek onların gelişimlerine katkı sağlıyor.' ifadelerini kullanırken, Türkiye'de kaykay sporunun her geçen yıl daha da geliştiğini ve milli takımın da uluslararası alandaki sıralamasının daha da yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, Sukaypark Kaykay Pisti'nde başarı için kıyasıya mücadele ederken, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Şampiyonası'nda finaller yarın gerçekleşecek.