Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, dünya tenisinin yükselen yıldızlarını Samsun'da buluşturdu.

SAMSUN (İGFA) - 25 ülkeden profesyonel tenisçilerin mücadele ettiği turnuva nefes kesen final maçlarıyla sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Büyük heyecana sahne olan organizasyon, şehrimizin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu pekiştirirken, Samsun'umuzun spor kenti kimliğine de önemli değer kattı' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası, bir hafta süren heyecan dolu mücadelelerin ardından başarıyla tamamlandı.

26 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen ve dünyanın 25 ülkesinden profesyonel tenisçileri ağırlayan turnuva unutulmaz anlara sahne oldu.

KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Fransa, Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hindistan, Ukrayna, Romanya, Lübnan, Bulgaristan, Moldova başta olmak üzere birçok ülkeden dünya sıralamasında yer alan başarılı sporcuları buluşturan turnuvanın finalinde nefes kesen müsabakalar oynandı.

Çiftler finalinde Christopher Papa -Baolu Zheng ile Gabriel Debru - Dan Added karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele ile geçen mücadelede kazanan Papa -Zheng ikilisi oldu. Tekler finali ise Constantin Bittoun Kouzmine ile Gabriel Debru'nun mücadelesine sahne oldu. Şampiyonluk kupasını kaldıran isim Fransız tenisçi Debru oldu.

'TURNUVA, SAMSUN'UMUZUN SPOR KENTİ KİMLİĞİNE DE ÖNEMLİ DEĞER KATTI'

Turnuvayı değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası ile bir hafta boyunca dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel sporcuları Samsun'umuzda buluşturduk. Sporun birleştirici ruhunu, dostluğu derinden hissettiğimiz, hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği güzel bir hafta yaşadık. Bugün Samsun olarak uluslararası ölçekte önemli bir spor organizasyonunu daha başarıyla tamamlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük heyecana sahne olan organizasyon, şehrimizin uluslararası spor organizasyonlarındaki güçlü konumunu pekiştirirken, Samsun'umuzun spor kenti kimliğine de önemli değer kattı. Bu turnuvayla Samsun'umuzun misafirperverliği, organizasyon kabiliyeti ve spor altyapısı da uluslararası camiada bir kez daha takdir gördü. Organizasyona katkı sunan Türkiye Tenis Federasyonumuza, Green Golf ve Tenis Kulübümüze, tüm kurumlarımıza, görev alan herkese ve heyecanımıza ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimizi sporun merkezi haline getirecek yeni organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz' dedi.