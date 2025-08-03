Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5’inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nin başarıyla tamamlandığını duyurdu. 12 kişilik bilim heyeti, Arktik Okyanusu’nda 19 projeyle iklim değişikliği ve ekosistem dinamiklerini araştırdı. Seferde, lise öğrencileri ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla Türkiye’nin kutup araştırmalarındaki etkisi güçlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 5’inci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ni başarıyla tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı açıklamada, bir ay süren seferde 12 kişilik bilim heyetinin oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer bilimleri, meteoroloji ve uydu sistemleri odaklı 19 bilimsel proje üzerinde çalıştığını belirtti.

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN BİLİMSEL KATKI

Seferde, Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda birinci olan 3 lise öğrencisi, projelerini Arktik’in zorlu şartlarında test ederek Türkiye’nin kutup bilimlerine katkı sağladı.

Bakan Kacır, gençlerin başarısını vurgulayarak, “Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

https://twitter.com/mfatihkacir/status/1951912589295820876

Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador’dan bilim insanlarının da katıldığı sefer, uluslararası iş birliğini güçlendirdi. Arktik Okyanusu’nda atmosfer, oşinografi, biyolojik çeşitlilik ve çevresel etkileşimlere dair kapsamlı veriler toplandı. Bu veriler, iklim değişikliği, insan kaynaklı etkiler ve ekosistem dinamikleri üzerine bilimsel çalışmalara katkı sunacak.

“KUTUPLARDA VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Bakan Kacır, “İnsanlığın müreffeh geleceği için bilimsel faaliyetlere katkı sunmaya ve ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz” diyerek, Türkiye’nin kutup araştırmalarındaki kararlılığını vurguladı.