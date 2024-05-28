Yaz aylarının gelmesiyle birlikte araç kiralama işlemlerinde artış başladı. Ancak bu durum sahte kimlikle araç kiralama tehlikesini de yine akıllara getiriyor. Sektör temsilcileri, elektronik kimlik kartlarının araç kiralarken sahteciliğin önüne geçilmesini sağlayacağını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında 78 milyar 200 milyon TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 73 bin adet aracı filosuna kattı.

2023 yılı sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektörün toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 3,7 artarak 254 bine ulaştı. Ancak sahte kimlikle araç kiralamak sektör için risk oluşturuyor.



Elektronik kimlik kartlarıyla araç kiralarken sahteciliğin önüne geçilebileceğini söyleyen biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Böyle büyüyen bir sektörde sahte kimliklerle işlem yapıldığına ve araçların çalındığına dair haberlere rastlıyoruz. biOnay olarak, araç kiralamada sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlayacak teknolojimiz var. Çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulaması yapılarak olası sahteciliğin önüne geçmek mümkün. Dolayısıyla bu gibi durumların yaşanmaması için bu uygulama oldukça önemli” dedi.

