Ocak ayında Türkiye genelinde değişken hava şartları etkili oluyor. Kış koşullarında güvenli sürüşün önemine vurgu yapan arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, araç bakımları ve lastik kontrolüne dikkat çekerken, elektrikli araç kullanıcılarına da batarya yönetimi önerilerini sundu.

İSTANBUL (İGFA) - 25 yıldır otomotiv sektörünün uzmanı arabam.com, kış şartlarında sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de trafikteki diğer yolcular için daha bilinçli hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, kış aylarında küçük gibi görünen önlemlerin ciddi risklerin önüne geçebileceğini vurguladı.

Oğuzhan, 'Soğuk ve yağışlı havalarda sürüş güvenliği yalnızca hız kontrolüyle kalmıyor. Aracın durumu, sürücünün hazırlığı ve yol koşullarını iyi okumasıyla doğrudan bağlantılı. Kış aylarında alınacak basit ama doğru önlemler, olası kazaların önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor' diyerek sürücülerin mevsim koşullarına uygun şekilde yola çıkmaları gerektiğini hatırlattı.

YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ KONTROLLERİ YAPILMALI

Soğuk ve yağışlı havalarda güvenli sürüşün ilk adımı, aracın periyodik bakımlarının eksiksiz şekilde yapılmış olması. Fren sistemi, lastikler, aydınlatmalar, silecekler ve cam suyu kontrol edilmeden yola çıkılmamalı. Önder Oğuzhan, lastiklerin yalnızca kış lastiği olmasının yeterli olmadığını, diş derinliği ve doğru basınç değerlerinin de hayati önem taşıdığını hatırlatıyor. Otomobiller için kış lastiği derinliğinin minimum 4 mm. olması öneriliyor.

YAĞIŞLI HAVALARDA TAKİP MESAFESİ ARTIRILMALI

Islak ve kaygan zeminlerde fren mesafesi uzuyor. Bu nedenle sürüş sırasında hız düşürülmeli, öndeki araçla takip mesafesi artırmalı. Ani fren ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınılmalı. Yoğun yağış sırasında su birikintilerinden kontrollü şekilde geçilmeli çünkü bu alanlar lastiklerin yol ile temasını azaltarak kontrol kaybına yol açabiliyor. Görüşün azaldığı durumlarda ise kısa farlar açık tutulmalı, böylece hem yol daha net görülür hem de diğer sürücüler tarafından fark edilmek kolaylaşır.

BÖLGESEL HAVA KOŞULLARINA GÖRE SÜRÜŞ PLANI YAPILMALI

Ocak ayı boyunca bazı bölgelerde kar ve buzlanma etkili olurken, bazı bölgelerde yoğun yağışlar öne çıkıyor. Yola çıkmadan önce güncel hava durumu ve yol bilgileri kontrol edilmeli, alternatif güzergahlar önceden planlanmalı. Uzun yolculuklarda hava koşulları nedeniyle yoğun trafik göz önünde bulundurularak yakıt seviyesinin yeterli olması sağlanmalı, cep telefonu şarj ekipmanları araçta bulundurulmalı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN KIŞ KOŞULLARINA DİKKAT

Kış koşullarının elektrikli araçlar üzerindeki etkilerine dikkat çeken arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, soğuk havaların batarya performansını etkilediğini vurguluyor. Oğuzhan, 'Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte elektrikli araç bataryalarının sıcaklığı da azalıyor. Bu durum bataryanın enerji depolama kapasitesini düşürüyor ve şarj süresinin uzamasına, menzilin kısalmasına neden oluyor' dedi.

Özellikle yoğun kar yağışının ve çok düşük sıcaklıkların görüldüğü dönemlerde bu etkinin daha belirgin hale geldiğini belirten Oğuzhan, kış şartlarında oluşabilecek yoğun trafikte araç içinde kullanılan ısıtma sistemlerinin de bataryanın daha hızlı tükenmesine yol açabildiğini ve buna bağlı olarak şarj ihtiyacının sıklaştığını ifade ediyor. Bunun yanı sıra yüksek hız ve ani hızlanmaların batarya tüketimini doğrudan artırdığını, sabit ve dengeli bir sürüşün özellikle kış koşullarında menzil kaybını azaltmada önemli rol oynadığını vurguluyor. Kış aylarında aracı şarjdayken önceden ısıtmak, klima kullanımını dengeli tutmak batarya verimliliğini korumaya yardımcı oluyor. Ayrıca elektrikli araç kullanıcılarının yolculuk öncesinde şarj planlamasını doğru yapmalarının ve bataryayı tamamen boşaltmadan şarj etmelerinin kritik önem taşıdığını söylüyor.

Yağışlı havalarda şarj güvenliğine ilişkin yanlış bilgilere de değinen Oğuzhan, 'Standartlara uygun şarj ekipmanları kullanıldığı sürece elektrikli araçlar yağmur altında güvenle şarj edilebilir. Ancak şarj öncesinde kablo ve bağlantı noktalarının kontrolü önem arz ediyor' ifadelerini kullandı.