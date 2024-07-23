İzmir'de Efes Deneyim Müzesi büyük ölçekli görüntüler ve 4K çözünürlükte yüksek parlaklık gereksinimleri için Panasonic DLP lazer projektörleri seçti. İZMİR (İGFA) - Efes Deneyim Müzesi, antik ticaret kenti Efes'i ziyaretçiler için sürükleyici bir deneyim olarak hayata döndürmek için çığır açan bir kurulumda Panasonic'in gelişmiş DLP lazer projeksiyon teknolojisini kullandı. Türkiye'nin tarihi açıdan zengin bölgesi Selçuk'ta yer alan ve önemli bir arkeolojik alanda inşa edilen müze, ziyaretçilerine dünyada ve Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başlayan “immersive” teknolojilerle Antik Efes'teki günlük hayatı neredeyse gerçekmiş gibi bir deneyim ile yaşatmak için 123 adet Panasonic DLP lazer projektör kullanıyor.

TARİHİ BİR ORTAMDA MODERN BİR MUCİZE

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Antik Efes, Akdeniz bölgesinin önemli ticaret merkezlerinden biriydi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde olan ve DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, arkeolojik alandaki ziyaretçi deneyimini zenginleştiriyor. Efes Deneyim Müzesi, bu yılın başlarında dünya çapında sergi ve konaklama sektöründeki prestijli projeleri onurlandıran ABD Mondo-Dr Ödülleri'nde “En İyi Müze” seçildi. Ağustos 2023'ten beri faaliyet gösteren Efes Deneyim Müzesi, şimdiden uluslararası ilgi ve itibar kazandı.

17 farklı dilde mit ile gerçeği iç içe sunan görsel hikayeler, müze ziyaretçilerini Efes'in antik çağındaki caddelerine, festivallerine, tapınaklarına, evlerine, çarşı ve pazarlarına götürüyor. Müzenin çoklu duyusal özellikleri arasında 360 derecelik görüntüleri zemin ve tavan ile bütünleştiren “mapping” tekniği ve akustik 3D ses efektlerine ek olarak senkron hareket eden ışık, sis ve hologram yansımalar yer alıyor. Tüm bu özellikler ziyaretçiler için canlı, ilgi çekici ve eğitici bir deneyim oluşturuyor.

Müze, Efes'in zengin tarihini hayata geçirmek için olağanüstü renk kaliteleri ve yüksek parlaklıklarıyla tanınan 123 adet Panasonic DLP lazer projektörden faydalanıyor.

Bu projektörler, Efes Deneyim Müzesi'ni özel kılan gerçekçi ve sürükleyici görsel hikâye anlatımı için gerekli olan eşsiz görüntü kalitesini sağlıyor.