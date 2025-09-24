Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken, festivalin simgesi haline gelen altın renkli Venüs heykelleri kentin cadde ve kavşaklarında yerini aldı. Bu yıl 62’nci kez düzenlenecek festival için Antalya’ya 62 heykel yerleştiriliyor.ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde sanatseverler ile buluşacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken, festivalin simgesi haline gelen altın renkli “Venüs” heykelleri kentin önemli noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Bu yıl festivalin 62’inci yılına özel 62 heykel kentin caddelerini süsleyecek.

24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali için hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar kapsamında festivali simgesi olan Venüs heykelleri kentin önemli noktalarına konulmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında boyaları ve bakımları yapılan Venüs heykelleri ilk olarak festival heyecanın yaşandığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanındaki Antalyaspor Kavşağı’na yerleştirildi.

Beach Park girişi, Üç Kapılar, Havalimanı, Selekler Çarsısı, Kepez üstü gibi şehrin birçok önemli cadde ve kavşaklardaki yerlerini alacak Venüs heykelleri, Antalya’ya festival heyecanını şimdiden yaşatacak. Elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykelleri Antalya’da festival coşkusuna renk katacak.