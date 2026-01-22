Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, orkide yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitim de orkide bakımı konusunda bilgi edinmek isteyen katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmaya, yeşil alanlara ve bitki yetiştiriciliğine yönelik farkındalık oluşturmaya katkı sağlayan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde gerçekleştirilen eğitim, orkidelerin sağlıklı gelişimi için dikkat edilmesi gereken temel bakım süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

PRATİK ORKİDE BAKIM ÖNERİLERİ

Yoğun ilgi ile karşılanan eğitimde, orkidelerin sulama sıklığı ve yöntemleri, uygun ışık koşulları, ortam sıcaklığı, nem dengesi, saksı ve toprak seçimi gibi başlıklarda kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Ayrıca sık yapılan bakım hatalarına da değinilerek, orkidelerin daha uzun ömürlü olması için önerilerde bulunuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli uzman personeller tarafından verilen eğitimde, teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı bilgilendirmeler de yapıldı. Gıda boyası ile yapılan orkidelerde renklendirme uygulaması da eğitime renk kattı. Katılımcılar, orkide bakımıyla ilgili merak ettikleri soruları doğrudan uzman personellere sorma imkanı buldu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda ziraat teknikeri olarak görev yapan ve eğitimi veren Mine Alpkapan ev ve ofis ortamlarında sıklıkla tercih edilen orkidelerin doğru koşullarda yetiştirilmesinin hem bitkinin gelişimi hem de görsel estetik açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Mine Alpkapan, 'Orkidenin nazlı bir bitki değil, kurallı bir bitki olduğunu göstermek için bu eğitimi düzenlemiş bulunmaktayız. Bu eğitimler vatandaşların talepleri doğrultusunda devam edecek' diyerek eğitim sonunda katılımcıların, orkide bakımı konusunda daha bilinçli hareket edebilecek bilgi düzeyine ulaştıklarını belirtti.