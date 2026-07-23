Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde artan hava sıcaklıklarına karşı toplu taşıma araçlarında klima kullanımını denetlemeyi sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle yaz aylarında toplu taşıma araçlarında klima sistemlerinin aktif şekilde kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak denetliyor.

Sıcak havanın yoğun şekilde hissedildiği Antalya'da, yolcuların mağduriyet yaşamaması için kontroller belirli noktalarda yoğunlaştırıldı.

DOĞU GARAJI'NDA DENETİM

Büyükşehir ekipleri, kentin en yoğun toplu ulaşım noktalarından biri olan Doğu Garajı'nda denetim gerçekleştirdi. Güzergâhtan geçen otobüsleri tek tek durduran ekipler, araçlara binerek klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını kontrol etti.

Gün içerisinde binlerce yolcunun kullandığı bölgede yapılan incelemelerde, araçların yolcu konforuna uygunluğu da değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca gerçekleşecek denetimlerle birlikte, toplu ulaşımda kaliteli hizmet standardını sürdürmek istiyor.