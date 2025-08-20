Antalya Büyükşehir Belediyesi Balbey Mahallesi 1. Etap Kentsel Yenileme Projesi’nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Projedeki kaba inşaatın yüzde 65’i tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda kentsel yenileme projesi uygulanan Balbey Mahallesi’ndeki yenileme alanında kaba inşaatın ilerlemesiyle yapılar da yükseldi.

TARİHİ MAHALLEYE MODERN YAŞAM

Antalya'nın tarihi kent dokusunun önemli parçalarından biri olan tarihi Balbey Mahallesi’nde hayata geçirilen proje, çevresiyle birlikte 4 bin metrekare alanda, 9 bin metrekare inşaat alanına sahip. Bu etabın tahmini maliyeti yaklaşık 250 milyon lira. Büyükşehir Belediye şirketİ Antepe İnşaat A.Ş tarafından uygulanan projeyle ilk olarak kamulaştırılan yapıların yıkımı ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla, Kentsel Yenileme Projesinde hummalı çalışma başlamıştı.

YAPILAR YÜKSELİYOR

Proje kapsamında bu etaptaki 4 blokta kaba inşaat çalışmaları ilerleme yüzdesi yüzde 65 seviyesinde. Kaba inşaat faaliyetlerinin Eylül ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Proje bünyesinde 15 ofis, 15 dükkan ve 2 adet konaklama tesisi ile 80 araçlık kapalı otopark alanı bulunuyor. Ayrıca yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve süs havuzlarını barındıran toplam 3 bin metrekarelik peyzaj alanı da projede yer alıyor.