Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı çevresel sürdürülebilirliği önceleyen Kurakçıl Peyzaj Projesi ile hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de su ve enerji tasarrufu sağlıyor.ANTALYA (İGFA) - Kent merkezi ve ilçelerdeki refüj ve kavşaklara uygulanan peyzaj düzenlemeleri vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMALARIYLA ÖRNEK BELEDİYE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Eda Elif Yavuzlar İmirgi, sürdürülebilir peyzaj yönetimi kapsamında Antalya genelinde su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunmasına yönelik kurakçıl peyzaj uygulamalarını sürdürdüklerini söyledi.

İmirgi “Düşük su ihtiyacına sahip bitki türleri ve geçirimsiz yüzeyleri azaltan ağaç kabuğu, poza taşı gibi doğal malzemeler kullanarak peyzaj alanlarının tasarımını yeniden yapılandırıyoruz. Bu uygulamalar sonucunda sulama suyu ve enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 50, işçilik, pestisit ve gübre kullanımında ise yüzde 30 oranında tasarruf sağlıyoruz. Böylece hem bakım maliyeti düşürülmekte hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunuyoruz. Kent genelinde küresel iklim krizine karşı yalnızca 2024 yılında 26 bin metrekare kurakçıl peyzaj alanını düzenleyerek kurakçıl alanlarımızı genişlettik ve tüm kamu, kurum ve kuruluşlara örnek olduk” dedi.