Antalya Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Kent Lokantası” projesini yaygınlaştırıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği “Kent Lokantası” projesinin ikincisi, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde hizmete açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde yapımını tamamladığı ikincisi Kent Lokantası’nı hizmete açtı. İlk günkü menüde tavuk çorbası, etli nohut, pilav ve salata yer aldı. Dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet verecek olan Kent Lokantası, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek. Lokanta, hem ekonomik hem de sağlıklı beslenme imkânı sunarak sosyal belediyeciliğin önemli bir örneğini hayata geçiriyor.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Kent Lokantası’ndan faydalanan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Öğle yemeği için yeni açılan kent lokantasına gelen vatandaşlardan Can Keskin, “Fiyatları duyunca geldik. Tesis tertemiz, servis güzel, yemekler çok lezzetli. Bina yeni ve hijyen açısından çok iyi. Klima ve havalandırma sistemi oldukça yeterli. Lavabolar dahi pırıl pırıl. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi. Vatandaşlardan Doğan Yıldıztekin ise, “Fiyatlar gayet makul, ortam temiz ve ferah. Bu güzel tesisi bizlere kazandırdığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.