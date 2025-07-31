Efes Selçuk Belediyesi, "Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi" ile kent genelinde yeni bir trafik akışı modeline geçiyor.İZMİR (İGFA) - Tarihi mirası, kültürel zenginliği ve insan odaklı yaşam tarzıyla yerli ve yabancı misafirlerin tercih ettiği ilçeler arasında yer alan Efes Selçuk'ta, kent merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak için önemli bir proje hayata geçiriliyor.

14 Mayıs 2025 tarihinde UKOME kararıyla kent esnafının görüşleri alınarak planlanan “Trafik Sakinleştirme ve Yayalaştırma Projesi" 18 Ağustos ayı içerisinde hayata geçecek.

Yaya ve bisikletli ulaşımı teşvik etmek, hava ve gürültü kirliliğini azaltmak, sosyal alanları genişletmek ve ticari hayatı canlandırmak hedefiyle hazırlanan bu projeyle; kent merkezinde yayalara öncelikli bir ulaşım modelinin temelleri atılacak.

Proje kapsamında, Namık Kemal Caddesi, 2003 Sokak, 2004 Sokak, 1010 Sokak, 1011 Sokak, 1012 Sokak, 1015 Sokak ve 1014 Sokak’ın Kızılay Caddesi ile 1016 Sokak arasında kalan bölümleri yayalaştırılacak alanlar olarak belirlendi.

Öte yandan, Şahabettin Dede Caddesi, Tabak Caddesi, Argenta Caddesi ve Abu Hayat Caddesi İZBAN önü dâhil olacak şekilde çift yönlü trafik uygulamasına geçilecek cadde ve sokaklar arasında yer alıyor.

Efes Selçuk’ta şehir içi trafiğin daha düzenli işlemesi ve araç yoğunluğunun kontrol altına alınması amacıyla bazı sokaklarda tek yön uygulamasına geçilecek. Buna göre: Kızılay Caddesi’nden Abu Hayat Caddesi’ne, 1013 Sokak’tan Şahabettin Dede Caddesi’ne, Tahsin Başaran Caddesi’nden Kızılay Caddesi’ne, 1016 Sokak’tan Abu Hayat Caddesi’ne, 1014 Sokak’tan Şahabettin Dede Caddesi’ne, 1017 Sokak’tan 1014 Sokağa, 1018 Sokak’tan 1017 Sokağa, 1019 Sokak’tan 1014 Sokağa, 2006 Sokak’tan Tabak Caddesi’ne, 2008 Sokak’tan 2006 Sokağa doğru tek yön uygulaması başlatılacak.

Efes Selçuk Belediyesi, bu düzenlemeyle birlikte kentin tarihi dokusuna uygun, sosyal yaşamı kolaylaştıran ve şehir içi trafik akışını rahatlatan çevre dostu bir ulaşım modeliyle önemli bir adım atmış olacak.