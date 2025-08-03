Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Halkın Ekmeği Halk Ekmek” sloganıyla yürüttüğü sosyal üretim projesi kapsamında, EKDAĞ A.Ş. tarafından kırsal arazilere ekilen buğdayların hasadı başladı.ANTALYA (İGFA) - Korkuteli ilçesindeki arazilerde yapılan hasatla birlikte, halkın toprağında yetişen buğdaylar halkın sofrasına ulaşacak.

Hasat edilen buğdaylar, değirmenlerde öğütülerek EKDAĞ Halk Ekmek fabrikasında 25 farklı ekmek çeşidinin üretiminde kullanılacak. Proje, hem sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlara sunmayı hem de atıl arazileri üretime kazandırarak yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

“EN SAĞLIKLI BUĞDAYLA, EN SAĞLIKLI EKMEĞİ ÜRETİYORUZ”

EKDAĞ Halk Ekmek tesislerinde kullanılacak buğdayların hasadını yerinde inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, “Antalyalı vatandaşlarımız en kaliteli hizmeti en uygun fiyatlardan sunmak için çalışıyoruz. Bu yılda iyi bir mahsul aldık bereketli bir yıl oldu. En sağlıklı buğdayla, en sağlıklı ekmeği halkın toprağından halkın sofrasına sunmaya devam edeceğiz” dedi.

VERİMLİ BİR HASAT YAPIYORUZ”

Bu yılki hasadın verimli geçtiğini belirten EKDAĞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Manavoğlu ise belediyenin çiftçilere sunduğu desteklerin altını çizerek, “Her mahallemizde çalışmalarımız takdirle karşılanıyor. Bu yılki hasadımız da oldukça verimli geçti” ifadelerini kullandı.

“VATANA MİLLETE HAYIRLI BİR HİZMET”

Buğday üretimini halk olarak takdir ettiklerini belirten Korkuteli Bahçeyaka Mahalle Muhtarı Erdoğan Şahin “Köylülerimizin ekemediği değerlendiremediği bir arazimizdi burası. Büyükşehir Belediyemiz imkânlarıyla işlendi. Vatana millete her yönüyle faydalı olacak bir çalışma bu araziler boş kalacağına ne güzel halkımız için değerlendiriliyor, ucuz ekmek üretiliyor. Büyükşehir Belediyemize çalışmaları için çok teşekkür ederiz” dedi.