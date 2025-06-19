Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen iş kazasında kaynak ustası ağır yaralandı. Mehmet ŞENTURK / ANTALYA (İGFA) -Antalya’nın Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen kazada, 32 yaşındaki kaynak ustası Ü.D. elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı halde buldukları Ü.D.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk etti.

Hastanenin acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından Ü.D., hayati tehlikesi bulunması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ü.D.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, iş kazasının neden meydana geldiği, iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı gibi konuların soruşturma kapsamında değerlendirileceği bildirildi. Yetkililer, özellikle sanayi tipi elektrikle çalışılan işlerde güvenlik tedbirlerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, benzer kazaların önlenmesi için denetimlerin arttırılacağı ifade edildi.