Antalya Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek bir eğitim hamlesine imza atıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini erken yaşta geliştirmek amacıyla, matematik kreşi için Özne Eğitim ve Değişim Derneği ile protokol imzaladı.ANTALYA (İGFA) - Çağlayan Mahallesi’nde açılacak bu özel kreş, çocuklara matematiği sevdirmeyi ve onları modern dünyanın gerektirdiği teknolojik becerilere hazırlamayı hedefliyor. Kreş, çocukların gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini erken yaşta geliştiren bir eğitim modeli sunacak.

‘TEKNOLOJİK YARIŞTA ÖNE GEÇMELİYİZ’

Proje hakkında konuşan Başkan Ümit Uysal, eğitim sistemlerinin artık teknolojik okuryazarlık, uluslararası dil becerisi ve matematik temelli algoritmalar üzerine kurulu olduğunu söyledi. Uysal, şöyle konuştu:

”Türkiye’nin bu hızlı teknolojik yarışta geri kalmaması için çocuklarımıza matematikle erken yaşta tanışma fırsatı sunmalıyız. Bu amaçla Muratpaşa’da uzman bir kuruluşla iş birliği yaparak bir matematik kreşi tasarladık. Çocuklarımızı matematiği seven, bu alanda başarılı ve teknik düşünme altyapısına sahip bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu projeye katkılarından dolayı Özne Eğitim ve Değişim Derneği’ne teşekkür ederiz.”

MURATPAŞA’DA EĞİTİMDE GÜÇLÜ VİZYON

Muratpaşa Belediyesi, kreşlerden etüt merkezlerine, üniversiteye hazırlık kurslarından beslenme yardımlarına kadar uzanan geniş yelpazede sunduğu hizmetlerle Antalya’nın en büyük eğitim kurumlarından biri haline geldi. Belediyenin 5 kreşi, 36-72 ay arası çocuklara hizmet verirken 10 yılda 6 bin 391 mezun verdi.

Memurevleri, Yeşildere ve Ermenek mahallelerinde destek eğitim merkezleri, LGS’ye hazırlık ve robotik-kodlama gibi çağın gereksinimlerine uygun dersler sunuyor. MURGEM gençlik eğitim merkezi, 2015’ten bu yana 5 bin 520 genci üniversite hayaline kavuşturdu. Üç etüt merkezi ve Cengiz Aytmatov Halk Kütüphanesi ile öğrencilere sessiz çalışma ortamları sağlanıyor. Günde bir öğün sağlıklı yemek programıyla 1500 öğrenciye beslenme desteği sunulurken Kızıltoprak Kız Öğrenci Yurdu’nda, 10 yıl içinde 1828 öğrenciye konaklama hizmeti sağlandı.

Belediye ayrıca “Forum Muratpaşa” adıyla başlattığı serinin ilkini eğitime ayırdı. İlk forumda, eğitim yasalarının yeniden düzenlenmesi, yapay zekanın eğitime entegrasyonu ve okulların girişimciliği teşvik eden merkezler haline getirilmesi gibi öneriler içeren bir sonuç bildirgesi açıklandı.