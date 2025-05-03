Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliği’nin ortak yürüttüğü projeyle Kepez İlçesi Kızıllı Mahallesi’nde bulunan tarihi ‘Dört Kubbeli Su Sarnıç Yapısı’ aslına uygun şekilde yapılacak restorasyon çalışmasıyla gelecek nesillere kazandırılacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak gelecek nesillere taşımak için çalışmalara devam ediyor. Kepez İlçesi'nde bulunan, 19.03.2024 tarihinde Asat Genel Müdürlüğü bünyesine geçen tescilli kültür varlığı olan tarihi dört kubbeli su sarnıcı için restorasyon, onarım ve bakım çalışması başlatıldı.

ASLINA UYGUN YAPISIYLA RESTORE EDİLECEK

Kepez İlçesi Kızıllı Mahallesi’nde yıllarca kaderine terk edilen, kaçak kazılarla harabeye dönen ve yıkılmak üzere olan dört kubbeli sarnıç için Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ortak bir proje başlattı.

ASAT Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi Başkanı Levent Hansu projeyle ilgili bilgi verdi. Levent Hansu, “Kentimizde bulunan mevcut tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. Eski su yapılarının tekrar kentimize kazandırılmasına yönelik koruma kullanım ve sürdürebilirlik ilkesine bağlı kalarak bir çalışmaya başladık.

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca 2012 yılında tescilli alan kabul edilen bu yapı, 2023 yılında koruma alanıyla birlikte mülkiyeti ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı olan yerde çalışma yürütüyoruz. Yapıya yönelik çalışma iki aşamadan oluşmakta. Projelendirme aşamasında restitüsyon, rölöve ve restorasyon çalışmaları ile kullanımına yönelik çevre düzenlemesi” diye konuştu.