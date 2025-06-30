Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğinde, İzmir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ortaklığıyla "Belediyelerde Görevli Gençlik Çalışanları İçin Kapasite Geliştirme Kampı"na ev sahipliği yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin farklı noktalarından 16 belediyenin gençlik çalışanları katıldı.

5 gün süren programda, “Genç kimdir?”, “Gençlik çalışması nedir?”, “Gençlik çalışanı kimdir?” gibi temel başlıkların yanı sıra; insan hakları, sivil toplum ve gençlik politikaları gibi konularda uzman konuşmacılar katılımcılara eğitim verdi. Ayrıca kamu ve sivil toplum ilişkileri de atölye çalışmalarıyla incelendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik merkezleri tanıtılarak yerel düzeydeki uygulama örnekleri paylaşıldı.

3 ORTAK ŞEHİRDE 3 FARKLI KAMP

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) Yerel Gençlik Politikası Program Koordinatörü Mustafa Onur Kaygısız, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Amacımız gençlik çalışanlarının, gençlere daha iyi eğitim verip, onlarla daha iyi çalışmayı öğrenmesi. 3 ortak şehrimizde 3 farklı kamp yapılacak. Kamplarımız 5’er gün sürecek. İlki Antalya’da, ikincisi Ağustos’ta Eskişehir’de ve sonuncusu da Eylül’de İzmir’de gerçekleştirilecek” dedi.

GENÇLİK DOSTU UYGULAMALAR TAKDİR TOPLADI

Programda konuşan Kaygısız, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere sunduğu olanakların örnek niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Doğayla iç içe, spor olanaklarıyla donatılmış bu kamp alanı gençlerin özgürce gelişebileceği nitelikli bir mekan. Diğer belediyeler için ilham verici” değerlendirmesinde bulundu.