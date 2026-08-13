İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Perseid meteor yağmurunun büyüleyici görüntülerine tanıklık etmek isteyen ilçe sakinlerini 'SMART SPACE: Perseid Meteor Yağmuru ve Uzay Gözlemi' etkinliğinde buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Bilgilendirici sunum, planetaryum, teleskoplarla gökyüzü gözlemi ve drone gösterisinin yer aldığı programda gökyüzü ve uzay meraklıları keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi, yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen yüzlerce kişiyi 'SMART SPACE: Perseid Meteor Yağmuru ve Uzay Gözlemi' programında bir araya getirdi.

Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte gökyüzü ve uzay meraklıları astronomi ve uzay bilimlerine dair deneyimler yaşadı.

Program kapsamında Perseid meteor yağmuru ve gökyüzünde gözlemlenebilecek gezegenler hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcılara meteor yağmurunun oluşumu, gökyüzündeki hareketliliği ve gök cisimleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Sunumun ardından katılımcılar gruplar halinde, Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki gözlemevinde Perseid meteor yağmurunu teleskoplarla yakından inceleme imkânı buldu.

PLANETARYUMDA UZAY DENEYİMİ

Öte yandan gökyüzündeki görsel şöleni izlemek isteyen yüzlerce kişinin buluştuğu etkinlikte belediye tarafından kurulan planetaryum da katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Gerçekleştirilen gösterimlerle çocuklar ve yetişkinler, uzayın derinliklerini keşfetme ve gökyüzünü farklı bir perspektiften tanıma fırsatı yakaladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen drone gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu.