Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Alanya’nın yüksek kesimleri ve yaylalarında karla mücadele çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Alanya ilçesinde etkisini iyice hissettiren soğuk hava sahil kesimlerinde yağmur ve dolu Toroslarda ise kar yağışına neden oldu. Hava sıcaklığının sahilde 1-2 derece ve yükseklerde sıfırın altına düşmesiyle yağış sonrası buzlanma meydana geldi.

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle teyakkuzda olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının etkili olduğu Mahmutseydi Mahallesi ve Gedevet Yaylası yollarında gece saatlerinde yoğun bir çalışma yaptı. Mahmutseydi ve Gedevet Yaylası yolları trafiğe açılırken, Taşatan bölgesinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Taşatan Hacıbeleni yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapılıyor.