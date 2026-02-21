Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar ve yemek ikramında bulunuyor. Vatandaşların iftarlarını açabilmesi için belirlenen 4 sabit noktaya kumanya, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark'a ise tavuklu nohut-pilav ve çorba ikram noktası kuruldu.

İftar saatinde yolda olan ve oruçlarını açmak isteyen vatandaşlar için; Kızılay Güvenpark, Ulus Atatürk Heykeli, Beşevler ile OSTİM Metro İstasyonu çıkışı olmak üzere toplam 4 noktada kumanya dağıtımı yapıldı.