Turizm yol haritası tamamlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Ramazan ayına özel iftarlık kumanyalar ve yemek ikramında bulunuyor. Vatandaşların iftarlarını açabilmesi için belirlenen 4 sabit noktaya kumanya, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Kızılay Güvenpark'a ise tavuklu nohut-pilav ve çorba ikram noktası kuruldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 30 gün boyunca belirlenen noktalarda ücretsiz iftarlık kumanya ve yemek ikramında başladı.

İftar saatinde yolda olan ve oruçlarını açmak isteyen vatandaşlar için; Kızılay Güvenpark, Ulus Atatürk Heykeli, Beşevler ile OSTİM Metro İstasyonu çıkışı olmak üzere toplam 4 noktada kumanya dağıtımı yapıldı.

