ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Güvenlik ve Konuksever mahallelerinde yer alan iki park, fıskiyelerden elektrik direklerine, banklardan çocuk oyun gruplarına yenilenen altyapılarıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

Güvenlik Mahallesi'ndeki '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Anısına' isimli parkta revizyon çalışmaları sürerken, 282, 283, 285 ve 286. sokakların kesişiminde yer alan 4 bin 6 metrekarelik alana kurulubu parkta, su ve elektrik tesisatları da yenilendi. Fıskiyelerden aydınlatma direklerine, çocuk oyun grubundan spor grubuna baştan sona yenilenen park, yenilenen çevre düzenlemesiyle daha işlevsel hale getiriliyor.

Konuksever Mahallesi'nde 810 ve 784. sokakların kesişimindebin 442 metrekarelik alana kurulu parkın ise revizyon çalışmaları tamamlandı.

Yenilenen yeşil alan düzenlemesi, modern banklar, çocuk oyun alanı ve yürüyüş yollarıyla park, mahalle sakinlerinin ve çocukların keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüştü.