Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede faaliyet gösteren 103 amatör spor kulübüne 2025 yılı için yaklaşık 1 milyon 500 bin lira nakdi destek sağladıklarını belirterek, 'Amatör spor kulüplerimize destek olmayı, bu kentin spor geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz' dedi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin amatör spora yönelik desteklerinin 2014 yılından bu yana aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Uysal, sporun yalnızca başarı odaklı değil, aynı zamanda sağlıklı ve nitelikli bir toplumun temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Uysal, sporu bir yaşam kültürü haline getirmek amacıyla 28 tesiste, 26 farklı branşta 16 bin 526 kursiyere ücretsiz spor yapma imkanı sunduklarını söyledi. Başkan Uysal, spor okulları projesi kapsamında her yaştan Muratpaşalının spora katılımı teşvik edilirken, voleyboldan yüzmeye, pilatesten squasha kadar geniş bir yelpazede kurslar düzenlediklerini de sözlerine ekledi.

Belediyenin yalnızca bireysel sporcuları değil, amatör spor kulüplerini de güçlü biçimde desteklediğine dikkat çeken Başkan Uysal, 128 amatör spor kulübüne saha desteği sağlandığını, bu sahalarda 824 resmi müsabakanın oynanmasına olanak tanındığını kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün ise 800'ü lisanslı olmak üzere yaklaşık 2 bin sporcu ile çeşitli branşlarda resmi liglerde mücadele ettiğini belirten Uysal, kulübün yetiştirdiği sporcularla milli takımların altyapılarına önemli katkılar sunduğunu da sözlerine ekledi.