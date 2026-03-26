Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer öncülüğünde hayata geçirilen 'Yazlık Ekime Alternatif Ürün Nohut Projesi', Bilecik tarımı adına önemli bir adım olarak dikkat çekti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Yeniköy köy meydanında düzenlenen programda, üreticilere toplam 26.100 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. %75 hibe desteğiyle sağlanan tohumlar sayesinde yaklaşık 1.800 dekar alanda nohut üretimi yapılması hedefleniyor.

Proje, yalnızca bir destek programı olmanın ötesinde; tarımsal üretim çeşitliliğini artırma, çiftçinin gelirini güçlendirme ve sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırma açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Programda üreticilerle bir araya gelen Vali Sözer, Bilecik'in sahip olduğu tarımsal potansiyele dikkat çekerek şu mesajı verdi:

'Bilecik; sanayisi kadar tarımıyla da güçlü bir şehirdir. Üreticimizin emeğiyle bu topraklar daha da değer kazanıyor. Nohut gibi alternatif ürünlerle hem üretim çeşitliliğini artırıyor hem de çiftçimizin gelirini destekliyoruz. Devlet olarak her zaman üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

KIRSALDA KALKINMANIN ANAHTARI: ÇEŞİTLİ VE PLANLI ÜRETİM

Uzmanlar, bu tür projelerin özellikle son yıllarda artan maliyetler karşısında çiftçiye nefes aldırdığını vurgularken, nohut gibi baklagillerin toprak verimliliğini artıran ve düşük su ihtiyacıyla öne çıkan ürünler olduğuna dikkat çekiyor.

Bu yönüyle proje, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor.

Yeniköy'deki programda üreticilerle birebir sohbet eden Vali Sözer, sahadan gelen talep ve önerileri de dinledi. Çiftçiler ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin artarak devam etmesini istedi.

BİLECİK TARIMINDA YENİ DÖNEM

Atılan bu adım, Bilecik'te tarımın sadece geleneksel ürünlerle sınırlı kalmayacağını, planlı ve destekli üretimle yeni bir döneme girildiğini gösteriyor. Nohut üretimiyle birlikte hem üretici kazanacak hem de bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlanacak.

Bilecik'te toprağa düşen her tohum, artık sadece bir ürün değil; kırsal kalkınmanın, üretim gücünün ve geleceğe duyulan güvenin sembolü olmaya devam ediyor.