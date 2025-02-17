Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM) 18 yaş ve üzeri için düzenleyeceği web yazılım eğitimi başvuruları 28 Şubat’a kadar devam edecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde teknoloji alanında iş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişerek ekonomik faydaya dönüşmesi süreçlerinde fiziksel ortam, makine ve ekipman desteği sağlayan ASSİM Teknoloji Merkezi, web tasarımı eğitimleri için başvuruları başlattı.

ASSİM Teknoloji Merkezi, açacağı web yazılımı eğitimiyle Antalya’da yazılımcı ekosistemine istihdam yaratmak üzerine köprü görevi görmeyi ve insanlara yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyor.

18-40 yaş arasındaki meraklılarını ağırlayacak eğitime başvurular 28 Şubat’ta sona erecek.