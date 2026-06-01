Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu bünyesinde düzenlenen 10'uncu Geleneksel Squash Turnuvası'nı ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin gerçekleştirdiği turnuvada farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular dereceye girmek için mücadele etti. Turnuvada GU11 kategorisinde Eliz Ece Ünver 1'inci, Selin Doğruk 2'nci, Melis Ekin 3'üncü ve İkra Deren Gök 4'üncü oldu. BU11 kategorisinde ise Can Yavuz 1'nci, Mehmet Berk Güvenilir 2'nci, Arden Türk 3'üncü ve Halis Topuz 4'üncü sırada yer aldı.

GU13 kategorisinde Zeynep Duru Yılmaztürk 1'incilik elde ederken, Aylin Ünsalan 25'nci, Ezel Küçükçoban 3'üncü ve Mira Temel 4'üncü oldu. BU13 kategorisinde İlyas Orhun Salarcı 1'inci, Atlas Türk 2''nci, Yaman Öter 3'üncü, Deniz Gökalp ise 4'üncü sırayı aldı.

GU15 kategorisinde İpek Şimşek 1'inci, Ezgi Cansızoğlu 2'nci, Yaren Ela Aydın 3'üncü ve Duygu Ata 4'üncü olurken; BU15 kategorisinde Aras Ertam 1'incilik, Emir Can Eravcı 2'ncilik, Çınar Dündar 3'üncülük ve Halit Culha4'üncülük elde etti.

GU17 kategorisinde Beril Kırca 1'inci, Ümmü Naz Dincer 2'nci, Duru Öter 3'üncü ve Ecrin İncir 4'üncü oldu. BU17 kategorisinde ise Candaş Erdem Ayvazoğlu 1'inci, Yağız Mutlu 2'nci, Arda Fırat Yücebaş 3'üncü ve Emir Budak 4'üncü sırada yer aldı. GU19 kategorisinde Zeynep Türkyılmaz 1'inci, Gözde Ata 2'nci, Sıla Yıldırım 3'üncü ve İpek Börühan 4'üncü oldu.

'35 BRANŞTA, YILDA 20 BİN KİŞİYE SPOR YAPTIRIYORUZ'

Turnuva kapsamında dereceye giren sporcularla bir araya gelen Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin spora verdiği öneme dikkat çekerek, 'Muratpaşa'mız, 35 branşta yılda yaklaşık 20 bin insana spor yaptıran bir belediyedir. Kitle sporları belediyesidir. Çok yaygın olmayan branşlarda da modern ve geleneksel spor dallarında da oldukça etkin bir yapıya sahibiz. Belediyemizin tesisleşme politikası da bu anlayış doğrultusunda şekillenmektedir. Geniş kitlelerin spor yapmasını sağlamak temel hedefimizdir. Bazı branşlarda sporcu sayısı açısından Türkiye'de ulaşılması güç rekorlara imza atıyoruz. Bunun yanında bazı branşlarda müsabık sporcu düzeyinde de çok başarılı durumdayız. Bunlardan biri squash. 20'nci yüzyılın ikinci yarısında gelişerek tüm dünyaya yayılan modern bir kapalı kort sporunda Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biriyiz. Emeği geçen antrenörlerimize, sporcularımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum' diye konuştu.