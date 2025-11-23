Bunlar da ilginizi çekebilir

'Düşük Enerjili Tasarımlar' performansı ise enerjinin üretimden tüketime yolculuğunu sahneye taşıyacak.

Etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral MYO Moda Tasarımı Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Mine Aydoğan yönetiminde Kreasyon Sunumu, Giyilebilir Sanat Performansı ve Cacala Dokuma Atölyesi düzenleyecek.

Antalya Muratpaşa'da 5-6 Aralık'ta düzenlenecek +0.5 Akdeniz'in Geleceği İklim Çalıştayı'nda moda tasarım öğrencileri, enerji tüketimi, sürdürülebilirlik ve geleneksel dokuma temalarını sahneye taşıyacak.

