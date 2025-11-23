Antalya Muratpaşa'da 5-6 Aralık'ta düzenlenecek +0.5 Akdeniz'in Geleceği İklim Çalıştayı'nda moda tasarım öğrencileri, enerji tüketimi, sürdürülebilirlik ve geleneksel dokuma temalarını sahneye taşıyacak.
ANTALYA (İGFA) -Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, iklim krizine dikkat çekmek amacıyla başlattığı +0.5 Akdeniz'in Geleceği İklim Çalıştayı'nın 5'incisini 5-6 Aralık'ta Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.
Etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral MYO Moda Tasarımı Programı öğrencileri, Öğr. Gör. Mine Aydoğan yönetiminde Kreasyon Sunumu, Giyilebilir Sanat Performansı ve Cacala Dokuma Atölyesi düzenleyecek.
'Moda Endüstrisinin Gizli Bedeli' koleksiyonu, modanın arkasındaki görünmeyen enerji tüketimine vurgu yaparken; çalışmalar 6R sürdürülebilirlik prensiplerini (Recycle, Reuse, Redesign, Refuse, Reduce, Rot) temel alacak.
'Düşük Enerjili Tasarımlar' performansı ise enerjinin üretimden tüketime yolculuğunu sahneye taşıyacak.
Geleneksel Cacala atölyesi, el emeğine dayalı dokuma kültürünü yeniden canlandıracak.