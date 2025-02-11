Türkiye Güreş Federasyonu Yıldızlar Kategorisi İl Şampiyonası’na katılan Kumluca Demirspor Kulübü güreşçilerinden 51 Kg'da Erol Atıcı ve 60 Kg'da Ramazan Öztunç dereceye girerek 5-7 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Güreşçilerin hedefi, Türkiye'de dereceye girip milli takıma katılarak yurt dışında ülkeyi temsil etmek için Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Özgür Altıntaş, Kumluca'lı güreşçilerin yağlı güreşte bir marka olduğunu ve bunu minder güreşlerinde de göstermek gerektiğini belirtti.

Milli takıma sporcular vererek, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Altıntaş, başarıları sağlamada gerek maddi gerek manevi desteklerini esirgemeyen Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'ya teşekkürlerini sundu.