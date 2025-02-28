Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Jandarma Teşkilatının yeni hizmet binası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstihkam Bölüm Komutanlığı tarafından Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığının mevcut binasını daha güvenli ve sağlıklı bir ortama taşımayı amaçlayarak başlatılan yeni Jandarma binasının temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Vali Hulusi Şahin’e inşaat çalışmaları ve yeni yapılacak binanın özellikleri hakkında bilgiler verildi.

Hulusi Şahin, yeni hizmet binasının teşkilata hayırlı olmasını dileyerek, Jandarma Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için gösterdiği fedakârlığın önemine vurgu yaptı. Çalışmalarında başarılar diledi.