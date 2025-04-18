Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA(İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesinde alınan bilgiye göre kaza, Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi üzerinde gerçekleşti.