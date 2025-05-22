Kumluca Belediyesi, 2025 yılı için Kapalı Pazar Yeri'nde uygulanacak işgaliye ve devir ücretlerini açıkladı. Belediye Meclisi'nin 2 Mayıs 2025 tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edilen karara göre, yeni yıl itibarıyla pazar esnafı için güncellenmiş tarifeler uygulanacak.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya Kumluca'daki Kapalı Pazar Yeri'nde zemin katta yer alan Orta Yol Sebze Satış alanında aylık işgaliye bedeli bin 400 TL, yıllık kamu hizmet bedeli ise 34 bin TL olarak belirlendi. Sundurma altı büyük bakkaliye noktaları için aylık bedel 2 bin TL, yıllık ödeme ise 42 bin 500 TL oldu.

Birinci katta faaliyet gösteren balık ve peynir satış alanlarının aylık işgaliyesi 2 bin TL, yıllık hizmet bedeli ise 51 bin TL olarak düzenlendi.

Çerez satış yerleri için belirlenen rakamlar ise aylık bin 250 TL, yıllık 34 bin lira olarak belirlenirken, pazaryerindeki yerlerin devri için uygulanacak ücretler de ilan edildi.

Buna göre; Balık ve peynir satış yerleri devri: 60 bin TL, Orta yol sebze satış yeri devri 42 bin TL, Küçük bakkaliye devri 27 bin TL oldu.

Kumluca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tarifelerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Plan ve Bütçe Komisyonu raporuyla hazırlandığı ve mecliste onaylandığı belirtildi.