Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Terörle mücadele, PKK’nın silah bırakma kararı, Suriye, Rusya-Ukrayna barış süreci ve İsrail’in Gazze saldırıları ele alınacak.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün Beştepe’de bir araya geliyor. Toplantının ana gündemi, “terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.

PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararının ardından Suriye ve Avrupa kollarının tutumu ile silah toplama mekanizmaları değerlendirilecek.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Suriye konusunun da masada olacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump, Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçları tartışılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam temaslarına ilişkin bilgi sunacak.

Türkiye’nin ara buluculuğundaki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde İstanbul’da ulaşılan aşama değerlendirilecek. 3,5 yıldır süren savaşın kalıcı olarak bitirilmesi için adımlar görüşülecek.