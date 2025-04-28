60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2025) Kemer-Kalkan arasındaki ikinci etabı, Antalya’nın Kemer ilçesindeki Olbia Park’ta düzenlenen törenle start aldı. Yarışın 2. etabı kapsamında Kumluca ilçesi de güzergâhta yer aldı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Bisikletçilerin Kumluca ilçe merkezinden geçişi, ilçe halkı bir araya gelerek organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Yarışın Kumluca bölümündeki güvenlik tedbirleri, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut tarafından bizzat koordine edildi. Alınan önlemler sayesinde geçiş sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmadı ve organizasyon başarıyla tamamlandı.

Etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve protokol üyeleri de katıldı. Yetkililer, vatandaşları etkinlik boyunca araç trafiğine kapatılan güzergâhlara dikkat etmeleri konusunda önceden bilgilendirdi.

Öte yandan, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de düzenlenecek final etabı ile sona erecek. Türkiye’nin farklı bölgelerinden geçen etaplar, finalde büyük bir coşku ve heyecanla tamamlanacak.