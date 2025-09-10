Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Konyaaltı Sahili’nde çevre kirliliğine karşı sıkı bir denetim çalışması başlattı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevreyi kirletenlere karşı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulayacak. Bu uygulamanın çevre kirliliği konusunda caydırıcı olması amaçlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin temiz kalması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yaz aylarında günde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri günde ortalama 65 ton atık topluyor. Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili’nde çevreye atılan çöpleri en aza indirmek amacıyla çevreyi kirletenlere karşı idari para cezası uygulaması başlattı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI CAYDIRICILIK OLUŞTURMAK

Uyarı tabelaları ve sözlü olarak bir süredir vatandaşlar bilgilendirilirken, Büyükşehir zabıta ekipleri, sahilde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza kesiyor. Vardiya usulü bölgede çalışan 25 zabıta personeli denetimleri gün boyu aralıksız sürdürüyor. Her yıl sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ile yürütülen temizlik kampanyaları, deniz dibi temizlik faaliyetleri gibi çevre bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra temizlik ekipleri her yıl artan çevre kirliliğine karşı büyük mücadele veriyor. Bu uygulamayla, Konyaaltı Sahili’nde çevreyi kirletenlere karşı caydırıcılık oluşturmak ve çevreye duyarlı olunması amaçlanıyor.

BÜYÜKŞEHİR VE VATANDAŞ EL ELE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin Konyaaltı Sahili’ni temiz tutmak adına 7/24 çalıştığını belirterek, “Her yıl arttırdığımız temizlik çalışmalarımıza ve çevre bilinçlendirme faaliyetlerimize rağmen maalesef çevreye atılan çöplerde artış görüyoruz. Bunun önlenmesine katkı sağlamak için çöp atmanın cezası olduğuna dair sahile bilgilendirme tabelalarını yerleştirdik.

Çevreye çöp atmanın aslında bir suç olduğunu ve bunun cezası olduğunu hatırlatmak istedik. Amacımız cezalandırmak değil, caydırıcı olmak ve çevreyi koruma alışkanlığı kazandırmak. Bir süredir de Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerimiz cezai işlemleri uygulamaya başladılar. Bu konuda her kesimden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Umarız ki ekiplerimiz ceza uygulamak zorunda kalmazlar. Misafirlerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Yapmamız gereken çöpümüzü çöp kutusuna atmak, o kadar. Bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızla beraber, el ele plajımıza sahip çıkacağız” dedi.