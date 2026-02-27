Antalya Büyükşehir Belediyesi orman yangınlarına karşı farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde düzenlenen eğitimde; orman yangınlarının çıkış nedenleri, yangınların ekosistem, insan sağlığı ve yerleşim alanları üzerindeki etkileri, yangın öncesinde alınması gereken önleyici tedbirler ile yangın anında ve sonrasında doğru davranış biçimleri ele alındı.

Eğitimler İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personeli ile Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi eğitimcileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitimcileri tarafından gerçekleştirildi.

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların erken müdahale, ihbar ve güvenli tahliye konularında bilinçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

BÜYÜK YANGINLARDAN ÇIKARILAN DERSLER PAYLAŞILDI

İtfaiye eğitimcileri tarafından yapılan sunumlarda ise yangınla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin hayati rol oynadığına dikkat çekilirken, geçmiş yıllarda yaşanan büyük yangınlardan çıkarılan dersler katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye Ormancılar Derneği yetkilileri ise iklim değişikliğinin orman yangınlarının sıklığı ve şiddeti üzerindeki etkilerine değinerek, toplumun her kesiminin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

KATILIMCILARA DEFNE FİDANI DAĞITILDI

Eğitim sonunda, katılımcılara doğaya katkı ve farkındalık amacıyla defne fidanı dağıtıldı. Ayrıca Türkiye Ormancılar Derneği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan, orman yangınlarıyla mücadele ve korunma yöntemlerini içeren bilgilendirici kitapçıklar vatandaşlara ulaştırıldı.

Çardak Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlikte, orman yangınlarına karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın, can ve mal kayıplarını en aza indirmede en etkili yol olduğu bir kez daha vurgulandı.