Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda vatandaşlara 3 farklı noktada ücretsiz kurban kesim hizmeti sunuyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli veteriner hekim kontrolünde usta kasaplar eşliğinde gerçekleştirilen kurban kesim hizmeti vatandaşlar tarafından takdir ediliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kurban kesim hizmeti bayramın ikinci gününde de sürecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na Mezbahalar Şube Müdürlüğü Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda bu yıl da ücretsiz kurban kesimi gerçekleştiriyor. İlçelerde ise Serik, Kaş-Demre ilçe mezbahalarında büyükbaş hayvanların, Akseki mezbahasında küçükbaş hayvanların ücretsiz kesimi gerçekleştirilecek.

EKİPLER KOORDİNELİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi için bu yıl da ücretsiz kesim hizmeti veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen 3 ayrı noktada, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar sıra numarası alarak kurban kesim işlemlerini düzenli ve hızlı şekilde tamamlıyor. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda verilen hizmette yoğunluk yaşanmaması için ekipler koordineli şekilde çalışıyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen hizmette, kurbanlıklar veteriner hekim tarafından kontrol ediliyor. Kesimler ise usta kasaplık belgesine sahip uzman kasaplar tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Kesim işleminin ardından kurban etleri parçalanarak vatandaşlara teslim ediliyor. Vatandaşlar temiz ve sağlıklı koşulla