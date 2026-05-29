ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi 'kadın dostu' uygulamalarla Başkent'te yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı çatısı altında Gençlik Parkı, Keçiören ve Nallıhan'da hizmet veren Kadın Danışma Merkezleri; kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki destek sağlarken düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmalarıyla yaşamın her alanın kadınların güçlenmesini amaçlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla düzenlediği farkındalık etkinlikleriyle 2026 yılının ilk gününden beri 16 bini aşkın kadına ulaştı.

'ÇOK FONKSİYONLU ÇALIŞMA MODELİ'

Kadınlara yönelik hizmetlerin çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadının Güçlenmesi Şube Müdürü Şenay Yılmaz,'Üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kentteki bütün kadınlara erişmeye çalışan bir merkeziz. Bu merkez hem psikolojik danışmanlık desteği hem hukuki destek hem şiddet gördüğünde kadın sığınma evi desteği hem de kadın emeği desteği gibi çok fonksiyonlu çalışma modelleriyle hizmet veriyor.'