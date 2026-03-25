Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Yağışlar nedeniyle bozulan yollar temizlenip açılırken, meydana gelen göçükler de onarılıyor.

ANTALYA (İGFA) - Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin mahalle ve yaylalara ulaşımını sağlayan Taşatan grup yolunda aşırı yağışlarda heyelan ve göçük nedeniyle bozulan bölümlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Alanya ekipleri tarafından onarılıyor.

Yolun göçük olan bölümlerinde taş duvar ve dolgu çalışması yapılıyor. Toprağın kapattığı bölümlerde ise greyderle temizleme ve şarampol açma çalışması gerçekleştiriliyor.

Taşatan yolundaki çalışmaların bu hafta tamamlanması planlanıyor. Büyükşehir ekipleri heyelan meydana gelen Demirtaş Vadisi içinde bulunan Beldibi Mahallesi yolunda da çalışma yaptı. Ekipler bölgede yola düşen kaya ve toprağı temizleyerek yolu güvenli hale getirdi.