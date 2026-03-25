Ordu'yu modern ulaşım ağlarıyla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kumru ilçesinde bir yolu daha konfor ile buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hizmet dönemi süresince 2 bin 220 km yol ile rekor yatırım yaptığı Ordu'da yol seferberliği devam ediyor.

7 yıldan bu yana Kumru ilçesinde de 154 km yolu asfalt ve beton yol ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi ilçenin grup yolu olan Ağcaalantürk- Esence yolunu da modern yapıya kavuşturuyor.

BAŞKAN GÜLER'E VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Zorlu arazi yapısında devam eden çalışmalar mahallilerin yüzünü güldürdü. Uzun yıllardır yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılmasından memnuniyet duyan mahalle sakinleri ise Başkan Güler'e teşekkür ettiler.

Mahalle sakinleri şöyle konuştular: '

'Yolumuz tozdan, topraktan geçilmiyordu. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'den razı olsun. Bizi bu durumdan kurtardı. Çalışmaların devamını diliyoruz.'

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan 7 yıl önce başlatılan ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları yeni güzergahlarda devam edecek.