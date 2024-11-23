Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında belediye personeline yönelik "Öfke ve Öfke Kontrolü" eğitimi düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından belediye personeline ‘Öfke ve Öfke Kontrolü’ eğitimi düzenlendi. Yerel Eşitlik Eylem Planı Kapsamında gerçekleşen hizmet içi eğitim, personelin bireysel ve kurumsal anlamda sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Belediye nikâh salonunda gerçekleştirilen eğitime, şube müdürleri ve belediye personeli katılım sağladı.

ÖFKE DOĞRU YÖNETİLMELİ

Büyükşehir Belediyesi Aile Eğitim Merkezlerinde görev yapan Psikolog Şakir Üzülen, eğitimde öfkenin insan yaşamındaki yerini ve etkilerini açıklarken, doğru yönetilmediğinde hem bireysel hem de kurumsal alanda sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Öfkenin fizyolojik belirtilerinden bahseden Üzülen, “Kalp çarpıntısı, terleme gibi tepkiler doğal birer savunma mekanizmasıdır. Ancak, bazen gerçek bir tehdit olmadan da bu tepkileri yaşayabiliriz. Bu da kaygı ve öfkeyi tetikleyen bilişsel çarpıtmalardan kaynaklanır” dedi.

ÖFKE KONTROLÜNDE MİZAHIN GÜCÜ

Eğitimde, öfkenin kontrol altına alınmasında mizahın gücüne de değinildi. Üzülen, “Mizah, öfkenin yoğunluğunu azaltabilir. Ancak bunu bir saldırı aracı olarak değil, kendimizi sakinleştirmek için kullanmalıyız” diyerek, duyguların sağlıklı bir şekilde yönetilmesinin önemini vurguladı.

3D KURALI

Özellikle iletişimde “Ben Dili” kullanımına dikkat çeken Üzülen, “Karşı tarafa ‘Sen beni incitiyorsun’ demek yerine, ‘Bu davranışın beni üzdü’ şeklinde yaklaşmak hem öfkeyi hem de iletişimdeki gerginliği azaltır” ifadelerini kullandı. Katılımcılar, eğitimin interaktif kısmında kendi deneyimlerini paylaşırken, uygulamalı olarak sunulan "Dur, Düşün, Davran" yöntemiyle öfke anında daha sağlıklı kararlar almanın yollarını öğrendi. Eğitim, hem profesyonel hem de kişisel hayatta uygulanabilecek pratik önerilerle son buldu.