Antalya Büyükşehir Belediyesi, MedCities Ağı, Akdeniz Su Enstitüsü (IME) ve AVITEM (Sürdürülebilir Akdeniz Şehirleri ve Bölgeleri Ajansı) iş birliğiyle Barselona'da düzenlenen 'Su Sorunlarıyla Karşı Karşıya Olan Dayanıklı Bir Akdeniz İçin: Yerel Yönetimlerin Çözümleri' konferansında temsil edildi.

ANTALYA (İGFA) - Barselona Metropol Bölgesi tarafından organize edilen Dünya Metropol Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen bu önemli etkinlikte, Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı adına Dr.Merih Zeynep Çetin ve İpek Korlu konuşmacı olarak yer aldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİRENÇLİ ŞEHİR PLANLAMASI

Konferansta, Akdeniz bölgesindeki yerel yönetimlerin su yönetimi, enerji, gıda ve ekosistemler arasındaki etkileşimleri kapsayan WEFE (Water-Energy-Food-Ecosystem) yaklaşımı çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, kurumun iklim değişikliğine dirençli şehir planlaması, su talebinin azaltılması ve doğa temelli çözümler konularında 2020 yılından bu yana yürüttüğü öncü uygulamaları paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, katılımıyla Akdeniz kentleri arasında iklim dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı su yönetimi konusundaki iyi uygulamalarıyla öne çıktı.

ÖNERİLER ROMA VE RİYAD'DA PAYLAŞILACAK

Etkinlik, Akdeniz bölgesindeki yerel yönetimlere bilgi alışverişi, iyi yönetişim deneyimlerinin paylaşımı ve verimli su yönetimine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi için uluslararası bir platform sundu.

Bu önerilerin, 2026 yılında Roma'da düzenlenecek Avrupa-Akdeniz Forumu ve 2027 yılında Riyad'da yapılacak Dünya Su Forumu'nda sunulması planlanıyor.