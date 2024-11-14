Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu olduğunu belirterek, "Borçlarını kapatma noktasında ne adım attılar, ne de taksitlendirme başvurusu yaptılar. Her geçen gün borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

Bütçe üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarının tahsil edilmesiyle ilgili soru üzerine, kapsamlı ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için SGK prim gelirlerinin tahsilatının çok önemli olduğunu söyledi.

Toplandıkları sigorta prim gelirleri oranında vatandaşlara iyi hizmet sunabileceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Belediyelerin 96 milyar liralık borcu, bugün 150 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Maalesef sürdürülemez hale gelmiştir." dedi.

"BELEDİYELERE SESLENİYORUZ..."

Belediyelerin bu borçlarını tahsil edebilmek için izledikleri yola ilişkin bilgi veren Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bütün belediyelere eşit yaklaşıyoruz. Bütün belediyelere kamuoyu önünde aynı çağrıyı yapıyoruz. Tüm belediyelere sesleniyoruz. Sizin aracılığınızla bir kez daha sesleniyoruz, 'Borcunuzu ödeyin, borçlarınızın birikmesine ve ödenmesi zor seviyelere gelmesine müsaade etmeyin. Tek seferde ödemiyorsanız gelin bize başvurun, taksitlendirelim. İsterseniz gayrimenkul takası teklifi yapın, değerinde alalım' diyoruz. Bizim çağrılarımızı dikkate alıp borçlarını ödeme iradesi gösteren belediyelerimize elbette bir işlem yapmıyoruz. Bu belediyelerimize de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

Bu süreçte hiçbir parti ayrımı yapmadıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, borçlarını ödeme konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın öngördüğü şekilde haciz dahil gerekli işlemleri uygulamak durumunda olduklarını bildirdi. Işıkhan, bu işlemleri en çok borcu olan belediyelerden başlayarak uyguladıklarını ifade ettti.

EN BORÇLU BELEDİYELER MAALESEF CHP'Lİ BELEDİYELER

"En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın maalesef CHP'li belediyeler" diyen Bakan Işıkhan, "Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var. 2019 yılında Melih Bey'den belediye devralındığında 200 milyondu SGK prim borcu. Bu konuyu mart ayında ilk kez dile getirdiğimizde 4,5 milyar lira borcu vardı. 7 ayda borcu neredeyse 2 katına çıktı. Üstelik bu süreçte borçlarını kapatma noktasında ne adım attılar, ne de taksitlendirme başvurusu yaptılar. Her geçen gün üzülerek ifade etmem gerekir ki borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız. Son olarak, 150 milyar lira borcun parti bazında dağılımını da vermek isterim. CHP yüzde 67,5, AK Parti yüzde 25, MHP yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2 diye dağılmaktadır." diye konuştu.

Öte yandan yenidoğan çetesi soruşturması hakkındaki sorular üzerine de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27 Kasım 2023'te SGK'ye 13 hastaneyle ilgili "fatura ve işlemlerin incelenmesine" yönelik bir yazı geldiğini ve bu yazıya istinaden 29 Kasım 2023'te müfettiş görevlendirdiklerini hatırlattı. Bakan Işıkhan, Savcılığın bildirdiği 13 hastaneden, SGK'nin sözleşmesi olan 12'sinin teftişe alındığını belirten Işıkhan, teftiş süreci tamamlanan Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nin 9 Ağustos'ta SGK ile olan sözleşmelerinin feshedildiğini ve ödemelerinin durdurulduğunu anımsattı.