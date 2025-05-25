Ankara Büyükşehir Belediyesi; 11 ve 12 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara genelinde etkili olan zirai don olayının ardından başlattığı ön inceleme çalışmaları tamamladı. Yapılan tespitlere göre, meyve bahçelerinde yüzde 100’e yakın hasar meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Zirai don dolayısıyla büyük kayıplar yaşayan üreticilerin yaralarını sarmak amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 bin 500 üreticiye “Başkent Çiftçi Kart”aracılığıyla maddi destek sağlayacağını açıkladı.

Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin başvuruları “www.baskenttarim.ankara.bel.tr’’internet adresi üzerinden alınacağını belirten Büyükşehir Belediyesi, başvuru süreci ve destekle ilgili tüm detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacağını kaydetti.