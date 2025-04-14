ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından 2023 yılı içerisinde unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyaları halka açık satışa sunacak. Satış, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre açık artırma 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 11:00’de, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda (Hacı Bayram Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 4/13 Altındağ) düzenlenecek.

Unutulan eşyalar arasında çeşitli kişisel eşyalar, elektronik cihazlar ve daha birçok farklı ürün yer alıyor.