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Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Bakan Yerlikaya kamu düzenini bozanlara karşı kararlı mücadele vurgusu yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şehir eşkıyaları yakalandı.