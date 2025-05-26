İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Keçiören’deki Bağlum Kurban Pazarı’nda polise saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayda 5 polis hafif yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı’nda görevli polislere saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şehir eşkıyaları yakalandı.
Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz” dedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Bakan Yerlikaya kamu düzenini bozanlara karşı kararlı mücadele vurgusu yaptı.
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