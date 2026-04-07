Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik yürütülen Eko-Okullar Programı çerçevesinde koordinatör öğretmenlere yönelik 'Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi' gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı iş birliğinde çevre bilincinin artırılmasına yönelik imzalanan protokol kapsamında çalışmalar başladı.

Eko-Okullar ve Okullar Orman Programları başta olmak üzere çevre eğitimi ve farkındalık çalışmalarına yönelik imzalanan protokol kapsamında; öğretmenlerin çevre konularındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının eğitim ortamına entegre edilmesi ve öğrenciler aracılığıyla toplum genelinde çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ulus Genç Akademi'de gerçekleştirilen eğitimde; öğretmenlere sürdürülebilirlik temelli yaklaşımların eğitim ortamına entegrasyonu konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Tam gün süren eğitim boyunca iklim değişikliği, su tasarrufu, enerji verimliliği, sıfır atık, tüketim alışkanlıkları ve sürdürülebilir yaşam pratikleri gibi başlıklar ele alındı.

Eğitim sürecinde gerçekleştirilen grup çalışmaları ve uygulamalı etkinliklerle katılımcıların aktif katılımı sağlandı.