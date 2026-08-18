Bilimin ışığında ilerleyerek ilçede yaşayan vatandaşları kültür, sanat ve bilim dolu etkinliklerle buluşturan Osmangazi Belediyesi, gökyüzü meraklılarını düzenlediği 'Astro Fotoğrafçılık ve Gökyüzü Gözlemi' etkinliğinde bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, gökyüzü tutkunlarını bilim ve gözlem dolu bir etkinlikte buluşturdu. Sukaypark'ta Perseid meteor yağmuru eşliğinde düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliğine, Osmangazi'de yaşayan çok sayıda gökyüzü meraklısı katıldı.

Yıldızların altında gerçekleşen etkinlikte, Fotoğraf Sanatçısı Doğukan Gencer ile Gökyüzü Fotoğrafçısı ve Amatör Astronom Uğur İkizler, gökyüzü fotoğrafçılığı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Gencer ve İkizler, Türkiye'nin farklı illeri ile dünyanın çeşitli ülkelerinde çektikleri gökyüzü fotoğrafları üzerinden katılımcılara gök cisimleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, açık havada teleskoplarla Ay gözlemi yaparak gökyüzünü daha yakından keşfetme fırsatı buldu. Alana kurulan planetaryum çadırı ise çocuklara 3 boyutlu uzay deneyimi yaşattı. Yıldızların altında gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, bilim ve gökyüzüyle iç içe keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

'GÖKYÜZÜ FOTOĞRAFI ÇEKMENİN İNCELİKLERİNİ ANLATTIK'

Gökyüzü meraklılarının bir araya geldiği etkinlikte konuşan Gökyüzü Fotoğrafçısı ve Amatör Astronom Uğur İkizler, 'Bugünlerde gökyüzünde Perseid meteor yağmuru var. Bu etkinlik biraz onun için düzenleniyor. Burada katılımcılara gökyüzü fotoğrafının nasıl çekileceği konusunda bilgiler verdik. Çektiğimiz fotoğraflardaki gökyüzü objelerinin neler olduğunu anlattım' diye konuştu.

Etkinlikte gökyüzü fotoğrafı çekmenin tekniklerini anlattığını belirten Fotoğraf Sanatçısı Doğukan Gencer de, 'Geniş açıyla gökyüzü fotoğrafının nasıl çekileceği hakkında bilgiler verdim. Gökyüzü fotoğrafı çekilirken hangi tekniklerin ve ekipmanların nasıl kullanılması gerektiğini anlattım. Türkiye'nin en karanlık bölgelerine giderek, özellikle meteor yağmurları ve samanyolu dönemlerinde çektiğim fotoğrafları nasıl çektiğimi tüm detaylarıyla aktardım' ifadelerini kullandı.