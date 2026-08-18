Sakarya Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haluk Hacıoğlu ile Sakarya Fotoğrafçılar, Ressam ve Tabelacılar Odası Başkanı Cevat Davulcu ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ı ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyaretlerde, mesleki eğitim alanında sektör temsilcileri ile eğitim kurumları arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmelerde, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetişmeleri ve iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmaları amacıyla yapılabilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarla uyumlu iş yerlerinde mesleki deneyim kazanmaları, iş yerlerinin öğrencilerin alanlarına uygun çalışma imkânları sunması ve iş yeri standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi değerlendirildi.

Mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin eğitim sürecinde sektörle daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekilen görüşmelerde, meslek kuruluşlarının eğitim süreçlerine sağlayabileceği katkılar konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Öğrencilerin işletmelerdeki mesleki eğitim süreçlerinin koordinatör öğretmenlerle iş birliği ve düzenli iletişim içerisinde yürütülmesinin, eğitim sürecinin etkin şekilde takip edilmesinin ve öğrencilerin alanları dışında çalıştırılmamasının önemi üzerinde duruldu.

Ayrıca işletmelerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda mesleki eğitim almalarını sağlamak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin şekilde yürütülmesi, gerekli denetim ve kontrollerin koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi konuları da görüşüldü.

İş yerlerinin öğrencilerin eğitim süreçlerine uygunluğu, çalışma ortamlarının güvenli ve mevzuata uygun olması ile öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek standartların oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretlerde, eğitim-sektör iş birliğinin güçlendirilerek öğrencilerin mesleki gelişimlerine, güvenli çalışma ortamlarında deneyim kazanmalarına ve istihdam süreçlerine katkı sağlayacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de koordineli şekilde sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.