Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal, sportif, eğitici faaliyetler ile gençlerin gelişimlerine katkı sunan Macera Park kampları devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin sosyal bağlarını güçlendirmek ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Macera Park kampları devam ediyor.

Farklı yaş gruplarından gençlerin katıldığı kampta, doğanın atmosferinde sosyal aktiviteler, sohbetler ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir akşam yaşandı.

Aile, Baba-Çocuk ve Gençler olmak üzere farklı konseptlerde düzenlenen kampların son misafirleri farklı yaş gruplarından gençler oldu.

YAZ AKŞAMLARINA ANLAM KATTILAR

Macera Park'ın doğal atmosferinde gerçekleştirilen kamp programında gençler, çeşitli sosyal aktivitelerle hem yaz akşamlarına anlam kattı hem de arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

SOSYALLEŞTİLER

Kamp ateşi etrafında gerçekleştirilen sohbetler ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, gençlerin birlikte vakit geçirerek kaynaşmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin sosyal hayatına katkı sunmak ve doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği kamp programlarının takvimi farklı etkinliklerle devam edecek.